Wanda Nara y Maxi López se besaron apasionadamente en "Triángulo Amoroso" y las redes estallaron: el detalle que despertó sospechas

Desde que se conocieron las primeras imágenes de "Triángulo Amoroso", la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, todas las miradas estuvieron puestas en una escena en particular: el beso entre los mediáticos. Tras varios días de espera, este lunes el momento finalmente salió a la luz y desató una verdadera revolución en las redes sociales.

La ficción impulsada por Telefe sigue sumando repercusión capítulo tras capítulo. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en una secuencia romántica protagonizada por la empresaria y el exfutbolista, quienes volvieron a compartir pantalla a 13 años de su separación, marcada por conflictos mediáticos y fuertes diferencias públicas.

La escena no pasó desapercibida. Wanda y Maxi interpretaron un apasionado acercamiento que rápidamente se volvió viral. Incluso desde las cuentas oficiales del canal acompañaron el fragmento con una frase que despertó aún más especulaciones: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

La repercusión fue inmediata. Muchos usuarios destacaron la química que mostraron frente a cámara, mientras que otros recordaron la historia que comparten como padres de tres hijos. El episodio logró además convertirse en uno de los contenidos más comentados de la jornada y volvió a posicionar a "Triángulo Amoroso" entre los temas más conversados.

Sin embargo, detrás de las imágenes apareció un detalle que generó sorpresa entre los espectadores. Varios seguidores comenzaron a preguntarse cómo se había realizado la grabación teniendo en cuenta la actual relación de Maxi López con la modelo sueca Daniela Christiansson y el acuerdo que ambos habían establecido antes de sumarse al proyecto para evitar escenas subidas de tono.

La explicación llegó poco después. Según confirmó el exfutbolista en "Lape club social" (América TV), la producción recurrió a herramientas de inteligencia artificial para concretar la secuencia. De esa manera lograron recrear el esperado momento sin romper los acuerdos establecidos, un recurso que no evitó que el video se volviera viral y abriera un intenso debate en las redes sobre los límites del uso de la IA.