Charlotte Caniggia ingresó un objeto prohibido a "Gran Hermano" y podría ser sancionada: "Tengo..."

Desde su llegada a "Gran Hermano Generación Dorada", Charlotte Caniggia se convirtió en una de las participantes más observadas por el público.

Su personalidad, sus comentarios y cada uno de sus movimientos dentro de la casa suelen generar repercusión, pero esta vez fue protagonista de una situación tan insólita como inesperada.

Mientras compartía una charla relajada con Sebastián "Cola" Almeida, la mediática descubrió que tenía entre sus pertenencias un elemento que está terminantemente prohibido dentro del reality de Telefe.

La secuencia ocurrió frente a las cámaras y rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados por los fanáticos del programa.

El hallazgo que generó preocupación

Charlotte se encontraba descansando junto a su compañero mientras conversaban sobre el desarrollo del juego y las estrategias de otros participantes.

En medio del intercambio, comenzó a mostrarse incómoda por algo que sentía dentro del bolsillo de su jean.

"Ay, tengo algo que me pincha", comentó.

Sin imaginar lo que estaba por suceder, Sebastián intentó encontrar una explicación simple.

"Alguna piedrita", respondió.

Sin embargo, la realidad terminó siendo muy diferente.

"¡Ay, tengo plata!"

Al revisar el bolsillo, Charlotte descubrió algo completamente inesperado.

Metió la mano, sacó varios billetes y reaccionó con sorpresa.

"¡Ay, tengo plata!", exclamó.

La situación llamó inmediatamente la atención porque el ingreso de dinero está estrictamente prohibido dentro de la casa de "Gran Hermano".

La presencia de billetes entre sus pertenencias abrió interrogantes sobre cómo habían llegado hasta allí y si la producción tomará alguna medida al respecto.

Charlotte hizo lo que nadie pudo en 25 años: Entró con plata a #GranHermano %uD83D%uDE06 pic.twitter.com/TZvGMLjMSP — Lefro (@Lefrotv) May 30, 2026

La reacción de Sebastián "Cola" Almeida

Apenas vio los billetes, Sebastián intentó advertirle sobre la situación.

"No, no se puede. Metela en el bolsillo", le aconsejó rápidamente.

Pero lejos de ocultar el dinero o cambiar de tema, Charlotte decidió continuar observando lo que había encontrado y hasta se puso a contar los billetes delante de las cámaras.

Con total naturalidad y entre risas, reveló la suma que llevaba encima.

"Tengo 7 mil pesos", lanzó.

El momento que explotó en redes sociales

Como suele ocurrir con los episodios más llamativos del reality, la escena no tardó en viralizarse.

Los seguidores del programa compartieron el video en distintas plataformas y comenzaron a debatir sobre la situación, especialmente porque las reglas de la competencia prohíben el ingreso de dinero y otros objetos externos.

Las imágenes rápidamente circularon entre los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada, que se preguntaron si la producción evaluará algún tipo de sanción o si el episodio quedará simplemente como una divertida anécdota dentro del juego.

Charlotte, otra vez en el centro de la escena

A pocos días de haber ingresado a la competencia, Charlotte Caniggia volvió a convertirse en tendencia gracias a una situación inesperada que nadie vio venir.

Lo que comenzó como una simple molestia en el bolsillo terminó exponiendo un elemento prohibido dentro de la casa y generó una nueva ola de comentarios entre los seguidores del reality.

Ahora, la atención está puesta en la reacción que pueda tener la producción frente a uno de los momentos más curiosos de esta edición.