La tierna despedida de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni antes del Mundial 2026 que conmovió las redes: "A cumplir sueños..."

Ya estamos en la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y, en las últimas horas, los jugadores de la Selección Argentina partieron rumbo a Estados Unidos para comenzar las concentraciones. Además de las expectativas deportivas, esta etapa suele estar cargada de emociones para los futbolistas y sus familias. En ese contexto, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni enternecieron a sus seguidores al compartir cómo fue su despedida en redes sociales.

La encargada de mostrar el momento fue la influencer, quien publicó un video grabado en el predio de la AFA. Allí se observa al futbolista alejándose con su valija y un botinero en la mano antes de emprender viaje hacia Kansas, donde el plantel albiceleste comenzó con los preparativos para la próxima Copa del Mundo.

Junto a las imágenes, Calvagni dejó un mensaje que rápidamente emocionó a sus seguidores. "Jamás deja de emocionarme verte entrar al predio. A cumplir sueños. Te amo y te veo en unos días", escribió. La publicación recibió miles de reacciones y reflejó el fuerte vínculo que mantiene con Tagliafico.

Mientras tanto, la Selección Argentina ya comenzó a instalarse en territorio estadounidense. Parte de la delegación aterrizó el 31 de mayo y durante los próximos días se sumarán los jugadores que todavía deben finalizar compromisos con sus respectivos clubes. El equipo comandado por Lionel Scaloni iniciará formalmente los entrenamientos con la mira puesta en una nueva ilusión mundialista.