Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni, a los besos en su balcón frente al Río Saona, en Lyon: las románticas fotos

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni atraviesan un gran momento personal y en las últimas horas lo reflejaron en redes. El jugador de la Selección Argentina y su pareja compartieron un romántico instante de pareja con sus seguidores, donde se mostraron relajados, sonrientes y muy unidos en su hogar en Europa.

Casados desde 2021, antes de la consagración del defensor en el Mundial de Qatar 2022, ambos construyeron su vida en Francia. Allí, el futbolista desarrolla su carrera en el Olympique de Lyon, mientras su esposa avanza con sus propios proyectos profesionales.

En los últimos días, Calvagni viajó a la Argentina por compromisos vinculados a su marca de ropa deportiva. Tras cumplir con su agenda, celebró la vuelta a su rutina y el reencuentro con su pareja y sus perros, Galo y Roma, que ocupan un lugar central en su vida cotidiana.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde compartió la escena que enamoró a sus seguidores. "Volver a casa", escribió Caro junto a las imágenes en las que se la ve sentada sobre el regazo de Nicolás, frente al Río Saona, en Lyon. Entre besos y abrazos, también sumaron a sus mascotas al momento, generando una postal íntima que rápidamente se llenó de reacciones.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni. (Foto: Instagram/ @carocalvagni).

En pocas horas, el posteo superó los 100 mil "me gusta" y se llenó de mensajes cariñosos de sus fans. "Todo lo que está bien, los amo", "Creo en el amor por ustedes" y "Más que casa ... hogar", fueron algunos de los comentarios.

Así, la pareja demuestra que, más allá de sus compromisos y la distancia por el trabajo, prioriza los momentos compartidos y el disfrute cotidiano. Entre viajes, proyectos y rutinas exigentes, siguen apostando al vínculo y consolidan su historia con gestos simples que reflejan cercanía y complicidad.