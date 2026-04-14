Nicolás Tagliafico analizó a Rayan Cherki y puso el foco en Francia como candidata al Mundial 2026

La Selección de Francia aparece como una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial 2026, no solo por su presente, sino también por su rendimiento en las últimas ediciones. El conjunto francés fue campeón en Mundial Rusia 2018 tras vencer a Croacia y finalista en Mundial Qatar 2022, donde cayó ante Argentina en una histórica definición por penales.

El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene una base sólida con figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, pero además ha sumado nuevas piezas que potencian su plantel. Entre ellas se destacan Michael Olise, Desiré Doué y Rayan Cherki, quienes se han consolidado como algunas de las grandes promesas del fútbol europeo.

En particular, Cherki viene ganando protagonismo por su impacto en el Manchester City dirigido por Pep Guardiola, donde ha aportado desequilibrio y creatividad en ataque en la lucha por la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, no todo es elogio. Nicolás Tagliafico analizó su estilo de juego y marcó algunos aspectos a mejorar: "Le gusta tirar chiches para todos lados, pero es un desordenado. No sé cómo lo está aguantando Guardiola, porque es más estructurado. Todo muy lindo cuando vas para adelante, pero cuando perdés la pelota te genera problemas. Pese a todo, es muy bueno, fuerte y con mucho talento".

A sus 22 años, Cherki representa el recambio generacional de una Francia que combina experiencia y juventud, y que vuelve a perfilarse como uno de los máximos candidatos al título en el Mundial 2026.