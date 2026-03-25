Nicolás Tagliafico fue contundente sobre los rivales de la Selección Argentina en los amistosos de marzo: "Son rivales menores"

En la previa de lo que serán los amistosos ante Mauritania y Zambia, Nicolás Tagliafico reflexionó acerca de lo que significaría volver a ganar un Mundial, al mismo tiempo en que aseguró que "la relajación" será el principal enemigo de la Selección Argentina.

Para el lateral, no enfrentar a rivales de jerarquía hace que los entrenamientos tomen otra dimensión y que los jugadores no puedan levantar el pie del acelerador en el predio de Ezeiza: "Sabemos que son rivales menores, por eso los entrenamientos pasan a tener una importancia vital, tienen la intensidad de un partido. Así lo hicimos antes de Qatar y resultó".

"La clave está ahí, en que los entrenamientos sean muy intensos y creo que eso fue lo que nos llevó a salir campeones del mundo. Y muchas veces también pasa que no es fácil los cinco días de la semana estar entrenando con esa intensidad y uno a veces se va relajando", añadió.

Para Tagliafico, el objetivo de la Albiceleste es el de defender el título obtenido en Qatar 2022.

Aunque al mismo tiempo el exjugador de Independiente pidió mesura: "Dos Mundiales consecutivos es algo que solo hicieron Brasil e Italia, pero hace mucho tiempo... Es un sueño, como el sueño que tuvimos de lograr una, pero tenemos que tratar de enfocarnos en el día a día, en el partido a partido, no volverse locos con eso, porque al final el trabajo del día a día es lo que nos va a dar sus frutos".