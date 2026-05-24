Franco Colapinto hizo historia en el Gran Premio de Canada de Fórmula 1: el posteo de Alpine y el emotivo mensaje de Flavio Briatore

Franco Colapinto consiguió un resultado histórico en su carrera en la Fórmula 1 tras culminar sexto en el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino aprovechó algunos abandonos y tuvo un desempeño brillante para mantenerse en la zona de puntos. Por eso, Alpine hizo un posteo especial en sus redes sociales.

"¡Conducción sensacional, Franco! Ese es su mejor resultado en la Fórmula 1... ¡Otra vez!", escribieron junto a una foto de Colapinto.

SENSATIONAL DRIVE FRANCO!!!



THAT'S HIS BEST EVER FINISH IN FORMULA ONE... AGAIN! %uD83D%uDC4F pic.twitter.com/W2PrN0BVYk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2026

Big hugs from Flavio for Pierre and Franco after that race %uD83E%uDD17 pic.twitter.com/JpP35WRDxd May 24, 2026

En las respuestas, los fanáticos argentinos no tardaron en mostrar su alegría por este resultado y destacaron las cualidades de Colapinto para conseguirlo.

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Mientras tanto, Flavio Briatore hizo una publicación en redes sociales para expresar su alegría por la actuación de Franco Colapinto y Pierre Gasly, que terminaron en el sexto y octavo lugar, respectivamente, en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

"¡¡¡Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos!!!", escribió el jefe de la escudería en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que saluda a los mecánicos en boxes con una gran sonrisa en la cara. Uno de los abrazos más sentidos fue con Stuart Barlow, el ingeniero de carrera de Colapinto.

Colapinto, que venía de hacer una gran carrera en Miami, volvió a tener una jornada histórica: terminó en el sexto puesto, su mejor resultado histórico en la F1. Logró así otros ocho puntos para el Mundial de pilotos.

Franco Colapinto terminó en el puesto 13 en la clasificación sprint del GP de Canadá de la Fórmula 1

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFCE%uFE0F El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto celebró este domingo su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá. "Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.



%uD83D%uDDE3%uFE0F En... pic.twitter.com/7PBSElCwAM — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 24, 2026

Con su octavo puesto, Gasly sumó cuatro unidades. De esta manera, Alpine cerró un buen fin de semana con 12 puntos entre ambos corredores. Esto le permite mantenerse en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, justo por detrás de las cuatro escuderías más poderosas (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull)















