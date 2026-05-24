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EL PRIMERO

Belgrano campeón del Torneo Apertura 2026: cómo quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pirata le ganó de forma agónica al Millonario y se consagró en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Belgrano de Córdoba le ganó a River la final del Torneo Apertura 2026 y conquistó su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino ante los 25 mil hinchas que acompañaron al equipo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Pirata ya había ganado el títuto de la B Nacional en 2022 y del Torneo Regional 1986, pero nunca había podido dar la vuelta olímpica en primera división. Además, Belgrano ganó 27 veces la Liga Cordobesa de Fútbol.

 Belgrano hizo un impresionante banderazo en la previa de la final del Torneo Apertura ante River

Cómo quedó la tabla de títulos de los clubes argentinos

  • Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
  • River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
  • Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
  • Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
  • San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
  • Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
  • Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
  • Huracan: 13 títulos (13 locales)
  • Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
  • Newell's: 9 títulos (9 locales y 0 internacionales)
  • Lanús: 7 títulos (5 locales y 2 internacionales)
  • Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
  • Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacional)
  • Quilmes: 3 títulos (3 locales
  • Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
  • Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
  • Banfield: 2 títulos (2 locales)
  • Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
  • Ferro: 2 títulos (2 locales)
  • Talleres: 2 títulos (uno local y uno internacional)

  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Chacarita: 1 título (local)
  • Dock Sud:1 título (local)
  • Patronato: 1 título (local)
  • Colón: 1 título (local)
  • Tigre: 1 título (local)
  • Atlanta: 1 título (local)
  • San Martín de Tucumán: 1 título (local)
  • Nueva Chicago: 1 título (local)
  • Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
  • Central Córdoba: 1 título (local)
  • Platense: 1 título (local)
  • Tiro Federal: 1 título (local)
  • Atlético Tucumán: 1 título (local)
  • Independiente Rivadavia: 1 título (local)
  • Belgrano: 1 título (local)
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