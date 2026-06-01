El dolor de un campeón: una figura de Belgrano fue víctima del robo de su medalla

Belgrano de Córdoba hizo historia en el fútbol argentino tras derrotar a River y conquistar su primer título oficial -el Torneo Apertura 2026-, siendo una de sus piezas principales el zaguero Leonardo Morales, autor de uno de los goles en la inolvidable e histórica conquista del Pirata.

Tras la euforia por la victoria deportiva, el ex defensor de Gimnasia y Esgrima La Plata fue protagonista de un episodio de inseguridad en las últimas horas. Morales, de 35 años, sufrió un robo en su domicilio en el barrio de la capital cordobesa de La Carolina.

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Según las fuentes policiales locales, Morales no se encontraba en la vivienda cuando individuos no reconocidos forzaron una puerta corrediza, y sustrajeron las llaves, mochila con ropa de entrenamiento, dinero y, lo más llamativo: la medalla de campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El futbolista no se encontraba en la vivienda ubicada en barrio La Carolina y según fuentes policiales, sujetos no reconocidos forzaron los pestillos de una puerta corrediza y sustrajeron llaves, mochila con ropa de entrenamiento, dinero y la medalla de campeón que obtuvo la semana pasada. De momento, no hay más detalles de lo ocurrido y las autoridades responsables están llevando adelante la investigación a detalle.