Se acabó el ciclo de Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda dejará de ser entrenador de Boca Juniors el próximo 30 de junio. La decisión la tomó Juan Román Riquelme y el encargado de transmitirle la noticia al DT fue Marcelo Delgado.



La charla fue muy amena y "El Chelo" Delgado le explicó las razones de la determinación y le agradeció por haberse hecho cargo del plantel tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

En cuanto al reemplazante de Úbeda poco se sabe, y si bien se barajaron varios candidatos, quien suena más fuerte es Néstor Lorenzo, que en estos momentos está al mando de Colombia en los días previos al inicio del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, ofrecieron a Jorge Sampaoli que en más de una oportunidad sonó para ponerse el buzo color azul y oro, aunque no sería el tipo de perfil que necesita el equipo en este momento.

Cuándo se termina el contrato de Úbeda y por qué no se habla de despido

El contrato de Claudio Úbeda con Boca Juniors finaliza el próximo 30 de junio y la decisión de Riquelme es que no siga. La derrota del Xeneize ante Universidad Católica que terminó provocando la eliminación de la Copa Libertadores, terminó detonando la situación y no hay vuelta atrás.