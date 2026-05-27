La drástica decisión de Úbeda con Merentiel en el partido más importante de Boca
Claudio Úbeda definió concentrar a Miguel Merentiel, quien si bien respondió bien, no sería titular el duelo fundamental de Boca Juniors ante Universidad Católica por Copa Libertadores.
Claudio Úbeda dio la lista de concentrados de Boca Juniors para el duelo de mañana jueves ante Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y sorprende por dos cuestiones. Una es la inclusión de alguien que venía siendo postergado desde hace más de un año como Agustín Martegani y otra por la presencia de Miguel Merentiel, quien está mejor físicamente pero no al tope.
"La Bestia" había sido clave contra Cruzeiro, ya que abrió el marcador y anotó otro tanto pero fue anulado por mano previa en una jugada que generó mucha polémica.
Lo llamativo es que a pesar de tener un desgarro chico y teniendo en cuenta la importancia del duelo ante el conjunto chileno, decidió arriesgar durante las prácticas y como no está tan mal, Úbeda le dará una oportunidad en el banco de suplentes, ya que Boca debe ganar sí o sí o se queda afuera.
Quien sí es baja en la delantera es Adam Bareiro, que padece una lesión muscular en el complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo, por lo que en la ofensiva seguramente empiecen el cotejo Milton Giménez y Exequiel Zeballos.
La otra opción para emparchar la delantera es Ángel Romero, de esporádicos ingresos, que apenas disputó seis minutos en lo que va de Libertadores y más atrás queda Lucas Janson, quien no es tenido en cuenta por Sifón.
La probable formación de Boca ante Universidad Católica
Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda