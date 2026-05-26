Bombazo en Boca: un gigante de Brasil puso los ojos en Di Lollo y acelera con una atractiva oferta

El futuro de Lautaro Di Lollo vuelve a estar en el centro de la escena en el mundo Boca. El defensor, que se consolidó como titular en este 2026 bajo la conducción de Claudio Úbeda, podría dejar el club en el próximo mercado de pases. Su gran nivel despertó el interés de varios equipos y uno de ellos ya prepara una oferta concreta. ¿Cuál es el club interesado en contratar sus servicios? El Vasco da Gama de Brasil.

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Según informó el sitio Planeta Boca Juniors, el conjunto carioca tiene decidido presentar una oferta formal una vez que el Xeneize concluya su participación en la primera fase de la Copa Libertadores. La intención es acelerar por el jugador en junio, convencidos de que puede convertirse en un refuerzo clave para su defensa.

Sin embargo, en Boca no están dispuestos a aceptar cualquier cifra. La dirigencia dejó en claro que la única manera de desprenderse de Di Lollo es que se pague el monto de su cláusula de salida, fijada en 20 millones de dólares. Por eso, dudan que la propuesta que llegue desde Brasil se acerque a ese valor.

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Mientras aparecen ofertas por Exequiel Zeballos y Milton Delgado, el fututo de otro de los jovenes surgidos de Boca Predio se definirá en las próximas semanas. Entre la firme postura de Boca y la intención de Vasco da Gama de llevárselo, el desenlace promete ser uno de los temas más calientes del mercado de pases.



