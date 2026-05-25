Los retoques de Úbeda para el duelo clave de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Boca Juniors vivió una jornada de alivio tras la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional perdida por River Plate, pero no se puede dormir en los laureles ya que el jueves juega un duelo clave ante Universidad Católica que marcará su futuro en la Copa Libertadores de América.

El Xeneize está obligado a ganarle al conjunto chileno en La Bombonera y Claudio Úbeda parece tener un plan que ya le dio resultado en el Superclásico que le ganó a River y que comienza con la doble concentración.

El primer cambio confirmado de Úbeda será la inclusión de Marco Pellegrino por el suspendido Ayrton Costa, quien cumplirá una fecha de sanción por haber alcanzado el límite de amarillas.

El que está en duda en Miguel Merentiel, quien tiene un pequeño desgarro en el sóleo de una de sus piernas y para el cuerpo técnico es fundamental. En caso que el ex jugador de Defensa y Justicia no pueda estar desde el inicio, pelearán palomo a palmo por un lugar Ángel Romero y Exequiel Zeballos.

La probable formación de Boca vs. Universidad Católica

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel/Ángel Romero/Exequiel Zeballos y Milton Giménez.