Úbeda pateó el tablero y sorprendió con un cambió en Boca para jugar con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Boca se juega una parada clave este martes ante Cruzeiro, donde necesita lograr una victoria para seguir en carrera para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Y para este encuentro, Claudio Úbeda parace tener el equipo definido, con tres cambios entre los titulares, uno de los cuales sorprendió a todos.

En la práctica de este sábado, tal como se preveía a partir de la modificación que hizo en el entretiempo de la derrota ante Huracán, Malcom Braida será el lateral por la derecha, por encima de Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, pese a que su puesto más natural era a perfil cambiado en el sector izquierdo.

Además, quien reaparecerá en el mediocampo para suplir a Santiago Ascacíbar sería Tomás Belmonte. Hasta el viernes se especulaba con la posible inclusión de Ander Herrera, ya recuperado del desgarro grado II en el isquiotibial izquierdo, pero la dinámica y capacidad de pisar el área del ex Lanús inclinarían la balanza en su favor.

La sorpresa llegó en el ataque, donde Milton Giménez iba a ser titular en lugar del desgarrado Adam Bareiro. Pero el ex Banfield tiene un dolor en el tobillo derecho y su presencia está en duda. Por eso, Úbeda se decidió por Ángel Romero, quien solo fue titular en cinco de los 11 partidos que disputó. Aunque también viene de racha, porque frente a Huracán anotó su primer tanto con la camiseta xeneize.

Por lo tanto, la posible formación de Boca ante Cruzeiro sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.