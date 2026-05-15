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CON LA HERIDA ABIERTA

Gustavo López redobló la apuesta y ninguneó a Nacho Malcorra en su programa de TV

Lejos de superar la pelea que tuvo este mediodía con Malcorra, el conductor no se detuvo en su afán por enfrentarlo y cometió una clara omisión en su programa de TV por cable.

Después del incidente entre Nacho Malcorra y el periodista Gustavo López, Independiente explotó por estas horas. Es que tras la eliminación del elenco de Gustavo Quinteros del Apertura 2026, el conductor había criticado con dureza al mediocampista del Rojo, cosa que enfureció al futbolista, quien fue a buscarlo a la salida de la radio para intentar pelearlo. 

Pero el vuelto del 'atacado' Gustavo López no tardó en llegar y horas después lo ninguneó en su programa de televisión por cable. Es que con motivos de la semifinal entre River y Rosario Central por la Copa de la Liga, que se jugará este sábado en el Monumental, en el envío televisivo que conduce el Flaco López por ESPN repasaron los últimos mano a mano entre Millonarios y Canallas, pero en el informe, casualmente, se olvidaron de mostrar el cruce que tuvo al propio Malcorra como el gran protagonista de la Academia rosarina. 

Aquella vez, en 2023, el Canalla se impuso ante el Millonario por penales 2 a 0, tras el 0 a 0 en el tiempo reglamentario, y el zurdo fue uno de los que logró convertir su disparo para clasificar al elenco rosarino a la final de la Copa de la Liga 2023. Con una conversión de Lovera y otra del mencionado Malcorra, los de Miguel Ángel Russo superaron a los de Martín Demichelis y accedieron a la final.

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Pero pese a que Central, luego de eliminar a la Banda, se consagró campeón al doblegar a Platense, la producción del programa que tiene como conductor a López tuvo un desliz importante y omitió hacer mención de aquella semifinal con un Nacho Malcorra protagonista. ¿Cuántos capítulos más nos deparará este enconó que se generó tras la eliminación del Diablo y que conmovió tanto a López y como al futbolista?

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