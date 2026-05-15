Boca pisó el acelerador: el nuevo contacto por Paulo Dybala

Paulo Dybala sigue siendo el gran sueño de Boca para el próximo mercado de pases.

Mientras el atacante todavía no define qué hará con su futuro en Roma, Juan Román Riquelme ya empezó a mover fichas para intentar que llegue al club a partir de mitad de año.

En los últimos días se conoció que la Joya cambió de representante y ese detalle llamó la atención en el Xeneize. El nuevo agente del jugador es Kristian Bereit, quien mantiene una muy buena relación con el club.

Debido a esto, el presidente del elenco de Boca ya se habría comunicado con el entorno del futbolista. Esto con el objetivo de avisar que el Xeneize tiene intenciones concretas de presentarle una propuesta.

La idea del club es esperar la definición del futuro de Dybala en Roma antes de avanzar formalmente. Por ahora, el equipo italiano sigue intentando renovar su contrato, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.