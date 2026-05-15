Escándalo en Talleres de Córdoba: Diego Valoyes dio positivo en un control de alcoholemia antes del clásico ante Belgrano

La última semana no fue nada buena para un Talleres de Córdoba, que fue eliminado del Torneo Apertura 2026 nada menos que por Belgrano, se quedó sin DT tras el alejamiento de Carlos Tevez y ahora sumó un problema mayúsculo.

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Es que, durante las últimas horas, trascendió que Diego Valoyes dio positivo en un control de alcoholemia horas antes del clásico y se desató el escándalo.

Según el parte oficial, la Policía Caminera de Córdoba detuvo al delantero colombiano en la Avenida Circunvalación el 7 de mayo a las 2:50 de la madrugada y el examen arrojó que tenía 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz de eso, el futbolista fue obligado a dejar de conducir y un acompañante tuvo que tomar el control del vehículo. Todo esto ocurrió dos días antes del enfrentamiento ante el Pirata, donde el atacante cafetero jugó el primer tiempo y fue reemplazado en el inicio del complemento.

Hasta el momento, el club no emitió ningún comunicado sobre la situación del jugador de 29 años, quien podría ser duramente sancionado.

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Luego de un primer paso en el que mostró buenos rendimientos, Valoyes regresó a la T en enero y, con lesiones de por medio, solamente disputó 275 minutos en lo que va del año.