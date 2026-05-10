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¿SE VA?

Paulo Dybala dio a entender que se va de la Roma e ilusiona a Boca: "El partido contra Lazio probablemente..."

Paulo Dybala hizo un anuncio de cara al último partido en Roma como local, que será el clásico frente a Lazio.

 Paulo Dybala anunció que el próximo será el último partido en Roma como local, que será el clásico frente a Lazio, y remarcó que no sabe qué será de su futuro, lo que deja la puerta abierta para que su llegada a Boca en el mercado de pases que se viene.

Después de la victoria de su equipo por 3-2 ante Parma en la Serie A, que lo dejó quinto y en zona de Europa League, la Joya se refirió a su futuro en diálogo con Sky Sports.

"No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato", sostuvo.

A La Loba le quedan dos encuentros por la liga italiana: el clásico de local y luego la visitará a Hellas Verona. Como el vínculo del argentino finaliza a mediados de año, es una incógnita dónde seguirá su carrera.

En ese contexto, el Xeneize sueña con su llegada en junio. De hecho, días atrás el propio futbolista reconoció que le gustaría, aunque no confirmó su destino.

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