Alarmas en la Selección Argentina: Nahuel Molina sufrió un desgarro

Nahuel Molina sufrió un desgarro luego de la derrota de Atlético de Madrid por 1-0 ante Celta de Vigo este sábado y generó preocupación en la Selección Argentina.

Sin embargo, llegaría para disputar el debut del Mundial 2026 frente a Argelia el 16 de junio.

Si bien por el momento no trascendieron detalles de la zona en la que el futbolista de 28 años tuvo la lesión, lo cierto es que el lateral derecho tuvo un problema muscular durante la media hora de juego que disputó el sábado por La Liga.

Aunque rápidamente la noticia de su lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que considera al jugador como titular, se pudo confirmar que es un desgarro grado 1, por lo que tendrá 21 días de recuperación.

De esta manera, Molina llegaría en buenas condiciones al estreno del grupo J, aunque habrá que ver si el entrenador decide mandarlo a la cancha desde el arranque.