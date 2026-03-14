Nahuel Molina convirtió un golazo y el Atlético de Madrid le ganó al Getafe

Nahuel Molina Lucero marcó un verdadero golazo para el triunfo por 1 a 0 del Atlético de Madrid frente a Getafe CF por la fecha 28 de LaLiga de España. El lateral de la Selección Argentina abrió el marcador a los siete minutos con un potente remate que sorprendió al arquero David Soria.

El partido también tuvo una curiosa expulsión que terminó marcando el desarrollo del encuentro.

El golazo de Nahuel Molina que definió el partido

Apenas iban siete minutos cuando Molina apareció recostado sobre el sector izquierdo del ataque colchonero. Tras recibir un pase de su compatriota Nicolás González, acomodó la pelota para su perfil derecho y sacó un remate potente y alto.

El disparo sorprendió completamente a Soria: cuando el arquero reaccionó, el balón ya se metía en el ángulo izquierdo. Ese gol terminó siendo el único tanto del encuentro para el equipo dirigido por Diego Simeone.

En el conjunto madrileño también fueron titulares los argentinos Juan Musso y Thiago Almada. En el segundo tiempo ingresaron Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Por el lado de Getafe jugaron desde el inicio Zaid Romero y Luis Vázquez.

El primer gol de Molina en la temporada

Para Molina, de 27 años, fue su primer gol en la actual temporada y el octavo desde su llegada al Atlético en 2022. El lateral cordobés acumula 169 partidos con el club madrileño.

El defensor nacido en Embalse no convertía desde el 6 de noviembre de 2024, cuando marcó en el triunfo por 2-1 ante el Paris Saint-Germain por la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Formado en Boca Juniors y con pasos por Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese Calcio, Molina es una pieza habitual en las convocatorias del entrenador Lionel Scaloni para la Scaloneta.

Atlético de Madrid sigue firme en La Liga

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en el tercer puesto de La Liga y continúa en zona de clasificación a la próxima Champions League.

El equipo de Simeone sigue persiguiendo al líder, el FC Barcelona, aunque todavía se encuentra a varios puntos de distancia en la tabla.