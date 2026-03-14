"El Diablito" Echeverri brilló en Girona: gol, asistencia de chilena y ovación en la goleada ante Athletic Bilbao

Claudio Echeverri volvió a sonreír dentro de una cancha y tuvo una tarde consagratoria con el Girona FC. En apenas 20 minutos, el "Diablito" se transformó en la gran figura de la goleada 3-0 frente al Athletic Club: marcó su primer gol con el club y además dio una espectacular asistencia de chilena.

Después de varios meses marcados por la falta de continuidad y altibajos futbolísticos, el ex jugador de River Plate tuvo su desahogo en la La Liga y volvió a demostrar todo su talento.

El gol de Echeverri que liquidó el partido

El grito llegó a poco más de un minuto para el final. Echeverri tomó la pelota en campo rival, abrió el juego y, tras una gran jugada colectiva, recibió nuevamente dentro del área. Allí mostró toda su calidad: control orientado, enganche hacia adentro para sacarse de encima a dos rivales y un preciso remate cruzado que sentenció el 3-0 para el Girona.

Luego del festejo, el argentino protagonizó una imagen que refleja su momento personal. Se acercó al banco de suplentes y se fundió en un abrazo con su entrenador, Míchel Sánchez, quien apostó por él desde su llegada al club español para devolverle la confianza.

Una asistencia de chilena que desató la ovación

Sin embargo, el Diablito ya había empezado a brillar diez minutos antes. Tras una jugada en la que el arquero rival logró contenerle un remate, el rebote quedó en el aire y Echeverri improvisó una chilena que terminó convirtiéndose en un pase perfecto. La pelota cayó justo en los pies del mediocampista marroquí Azzedine Ounahi, que solo tuvo que empujarla al fondo del arco para marcar el 2-0.

Un gol que corta una larga sequía

El tanto también tuvo un enorme valor emocional para el joven argentino, ya que puso fin a una sequía de casi un año sin convertir. Su último gol había sido a mediados de 2025, cuando todavía vestía la camiseta del Manchester City y anotó de tiro libre ante el Al-Ain FC en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras un paso olvidable por el Bayer Leverkusen, donde tuvo muy poco rodaje, Echeverri parece haber encontrado en Girona el lugar ideal para relanzar su carrera y volver a mostrar el talento que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol argentino.