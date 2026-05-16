River le ganó a Rosario Central por la mínima y es finalista del Torneo Apertura
Por la primera semifinal, River venció como local a Rosario Central y se convirtió en finalista del Torneo Apertura 2026.
En un duelo en el que quiso más, River venció 1-0 a Rosario Central y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2026.
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Ante su gente, el Millonario tuvo una noche complicada que comenzó con la lesión de Sebastián Driussi y siguió con el penal que Jeremías Ledesma le atajó a Gonzalo Montiel.
Sin embargo, en el último tramo de la parte inicial, el conjunto local empezó a inclinar la cancha y a plantarse en el campo rival, mientras que el Canalla propuso un juego defensivo.
En el complemento, el conjunto comandado por Jorge Almirón tuvo algunas opciones para convertir, aunque sin imponer las condiciones. Finalmente, un mal despeje provocó la acción del segundo penal en el que, esta vez, Facundo Colidio no falló.
Con la ventaja, la Banda se replegó y los rosarinos, con muy poco fútbol, fueron a buscar con muchos centros que terminaron en nada.
River ganó porque, pese a sus limitaciones, mostró mucha más determinación y ahora está a las puertas de conseguir un título que hace un tiempo atrás, parecía impensado.
Ahora, deberá aguardar a lo que suceda mañana con Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba para conocer al rival con el que disputará la definición del próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.
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