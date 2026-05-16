River le ganó a Rosario Central por la mínima y es finalista del Torneo Apertura

En un duelo en el que quiso más, River venció 1-0 a Rosario Central y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2026.

Cómo está el historial entre River y Rosario Central en los mano a mano

Ante su gente, el Millonario tuvo una noche complicada que comenzó con la lesión de Sebastián Driussi y siguió con el penal que Jeremías Ledesma le atajó a Gonzalo Montiel.

Sin embargo, en el último tramo de la parte inicial, el conjunto local empezó a inclinar la cancha y a plantarse en el campo rival, mientras que el Canalla propuso un juego defensivo.

En el complemento, el conjunto comandado por Jorge Almirón tuvo algunas opciones para convertir, aunque sin imponer las condiciones. Finalmente, un mal despeje provocó la acción del segundo penal en el que, esta vez, Facundo Colidio no falló.

Con la ventaja, la Banda se replegó y los rosarinos, con muy poco fútbol, fueron a buscar con muchos centros que terminaron en nada.

River ganó porque, pese a sus limitaciones, mostró mucha más determinación y ahora está a las puertas de conseguir un título que hace un tiempo atrás, parecía impensado.

Ahora, deberá aguardar a lo que suceda mañana con Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba para conocer al rival con el que disputará la definición del próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El Chelsea de Enzo Fernández acordó la llegada de su nuevo DT después de perder la FA Cup

Viña le tapó el remate a Di María

CORTE SALVADOR DE VIÑA ANTE UN REMATE DE DI MARÍA.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Y0rMRqwWdR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

Driussi salió lesionado y preocupa a todo River

DRIUSSI DEJÓ LA CANCHA LLORANDO POR LA PATADA DE IBARRA Y TODO RIVER PIDIÓ ROJA %uD83E%uDDD0#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/JdRxsfmA1F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2026

Ledesma le atajó un penal a Montiel

PENAL PARA RIVER POR CODAZO DEL GATO ÁVILA A MARTÍNEZ QUARTA.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bDlSEhRE1v — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

LEDESMA LE ATAJÓ EL PENAL A GONZALO MONTIEL EN RIVER VS. ROSARIO CENTRAL %uD83E%uDDE4 #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Gn9tQPaMLi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2026

Se salvó River

BELTRÁN SALVÓ A RIVER %uD83E%uDDE4



%u26BD Una jugada rápida puede cambiar el partido.



%uD83D%uDD0B Y una batería a tiempo, también.



Que nunca te falte una buena batería. Llamá a Moura Ya en https://t.co/5T1YkVGQ59 y te la cambian en 50 minutos con entrega e instalación gratis. pic.twitter.com/jDWopOKJ7J — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 16, 2026

Gol de River

¡¡¡GOL DE COLIDIO DE PENAL PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE ROSARIO CENTRAL!!!



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PCkkv3Dj2l — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

El palo volvió a salvar a River

EL PALO VOLVIÓ A SALVAR A RIVER ANTE ROSARIO CENTRAL.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5V1XtBs993 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026











