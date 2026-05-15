River hoy: Chacho Coudet sorprende con la lista de concentrados para la semifinal ante Rosario Central por el Apertura 2026

Con la "guardia alta", según los dichos del propio presidente Stéfano Di Carlo, tras los sucesivos y ostensibles favores arbitrales a su próximo rival, River se prepara para el cruce con Rosario Central por las semifinales del Apertura 2026.

A horas del partido ante el Canalla por la semifinal de la Copa de la Liga, el 'Mundo River' respiró por la recuperación de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes serán parte del plantel que se concentrará por el duelo del Monumental.

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Luego de un análisis por parte del cuerpo técnico y el cuerpo médico, Eduardo Coudet los incluyó dentro de la nómina y hasta tendrían chances de ser titulares este sábado, desde las 19.30.

Recordemos que Montiel había quedado desafectado del partido ante Gimnasia La Plata por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Mientras que Marcos Acuña sí arrancó a jugar en el encuentro ante el Lobo pero debió ser reemplazado por Matías Viña, también por una sobrecarga, pero en el isquio derecho.

Así lo había explicado el entrenador Eduardo Coudet en la conferencia de prensa: "Marcos me dijo 'estoy contracturado pero termino el primer tiempo' y yo dije: 'No, afuera'. Y Cachete (Montiel) estaba sobrecargado. Preferimos no correr riesgos innecesarios", explicó.

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Por otra parte, vale mencionar que Ian Subiabre regresa a la lista y el ecuatoriano Kendry Páez, que ya había quedado fuera para el mano a mano ante el Tripero, seguirá fuera del equipo.

%uD83D%uDCCB Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura 2026 %u26BD%uFE0F#VamosRiver %u26AA%uD83D%uDD34%u26AA%uFE0F pic.twitter.com/xBT5OxNPCI — River Plate (@RiverPlate) May 15, 2026

La posible formación de River para el cruce con Rosario Central será la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván y Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi