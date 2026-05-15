El fuerte aviso del presidente de River antes de la semifinal ante Rosario Central: "Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta"

Tras la polémica ante Racing, Rosario Central se enfrentará a River y desde su dirigencia Millonaria dieron un fuerte aviso. "Hay que estar con la guardia alta", declaró su presidente, Stéfano Di Carlo.

"Hay que estar atentos. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos", manifestó en charla con el programa "Y ya lo ve", del canal de streaming Love/ST.

Más allá del partido en sí, el dirigente también se refirió al momento del equipo de Eduardo Coudet y al mercado de pases que viene, donde prometió que iban a estar muy activos: "River se va a reforzar, es un hecho. El otro día pensaba que antes de ser dirigente siempre fui hincha de River, estuve fuera de la dirigencia siendo muy joven y a veces uno cuando ve cosas que no le gustan respecto del fútbol de River, del presente, la situación, uno patalea y se queja y reclama como hincha".

Tras los insultos que viene recibiendo el Millonario por parte de los hinchas en los últimos partidos, Di Carlo sostuvo: "Es absolutamente válido, es lo que yo hacía e hice toda mi vida. Uno por lo general hace eso cuando siente que quienes tienen la dirección del club no entienden lo que está pasando. Yo en ese sentido quiero decir que somos los primeros en entender la complejidad del momento".

Y cerró: "Por ahí cualquier otro equipo de Argentina, con este presente, primero en la clasificación de la Sudamericana y todavía en competencia en una semifinal estaría conforme. Pero nosotros los de River sentimos que River tiene que seguir progresando y jugar mejor. Ahí es donde digo 'tenga el hincha y socio de River tranquilidad de que todos vemos lo mismo, que somos conscientes de las cuestiones que tenemos que abordar'. Nosotros estamos ya pensando, planificando y trabajando porque River tiene que seguir creciendo".