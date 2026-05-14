River busca extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

La dirigiencia de River se reunirá la próxima semana con Gustavo Goñi y Matías Aldao, la nueva representación de Santiago Beltrán, para arreglar la extensión del contrato del arquero de 21 años. La intención es ampliarlo hasta diciembre del 2029 y aumentar su cláusula de rescisión.

Debido a las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión en la pretemporada, el juvenil se transformó en una de las figuras del equipo en gran parte de lo que va del 2026.

Ya varios clubes europeos posaron sus ojos en él debido a su presente y a su potencial. Es por esto que la dirigencia del Millonario quiere moverse rápido y actualizar el contrato del guardameta.

La idea del club, además de mejorar su salario y extender por dos años más su contrato (el actual vence en diciembre del 2027), es blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros, estrategia que viene llevando a cabo el club desde el año pasado.

Más allá de que es una cifra simbólica, la idea es elevar su precio de mercado teniendo en cuenta que habrá interés por él en la próxima ventana de transferencias.