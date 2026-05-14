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Atentos: se confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó las autoridades para las semifinales del Torneo Apertura 2026.

 La Liga Profesional confirmó las autoridades para las semifinales del Torneo Apertura 2026

Esta tarde, se publicó la designación de los árbitros para los encuentros entre River y Rosario Central en el Monumental y Argentinos Jrs contra Belgrano en La Paternal.

El encargado de impartir justicia en el partido entre el Millonario y el Canalla será Nicolás Ramírez. Juan Pablo Belatti y Pablo González oficiarán de asistentes, mientras que Bruno Amiconi será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y Laura Fortunato.

Por el lado del Bicho y el Pirata, el juez será Nazareno Arasa, que tendrá a Gabriel Chade y Cristian Navarro como jueces de línea. 

Andrés Gariano será el cuarto árbitro, mientras que en Ezeiza estará Lucas Novelli y Gastón Suárez estarán en el VAR.

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