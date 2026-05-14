El vicepresidente primero de Racing también explotó contra el arbitraje ante Rosario Central: "El robo de ayer fue evidente"

Luego de las fuertes críticas de Diego Milito al arbitraje de Darío Herrera tras la eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura, Hernán Lacunza, vicepresidente primero del club, salió públicamente a respaldarlo: "El robo de ayer fue evidente".

Además, el dirigente de la Academia profundizó sus cuestionamientos hacia la estructura del fútbol argentino: "Está roto. Los torneos premian más el azar que el mérito".

Por otro lado, hizo un largo descargo en su cuenta de X en el que critica el formato y cómo afecta en el rendimiento de los equipos argentinos en el plano internacional.

Fútbol argentino. Arbitrajes aparte. Competencia rota:

1. En la fase regular, 240 partidos para eliminar a 14 equipos de 30 (presuntamente los peores). En play-offs, 15 partidos para eliminar a 15. Este año, en octavos, 8 partidos para eliminar a 8, incluyendo a los tres mejores... May 14, 2026

En diálogo con Urbana Play, el dirigente también apuntó contra la representación dentro de la AFA y marcó diferencias con otros clubes: "El Comité Ejecutivo de la AFA lo integran seis o siete equipos y Racing no está".

Y, ante la posibilidad de que el presidente de Racing reciba una sanción por sus declaraciones posteriores al partido, sostuvo: "¿Sanción? Si no hay libertad de expresión estamos peor de lo que pensamos".