Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POLÉMICA

El vicepresidente primero de Racing también explotó contra el arbitraje ante Rosario Central: "El robo de ayer fue evidente"

Tras la eliminación de Racing en el Torneo Apertura ante Rosario Central, los dirigentes apuntaron contra la actuación del juez en el encuentro.

 Luego de las fuertes críticas de Diego Milito al arbitraje de Darío Herrera tras la eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura, Hernán Lacunza, vicepresidente primero del club, salió públicamente a respaldarlo: "El robo de ayer fue evidente".

Además, el dirigente de la Academia profundizó sus cuestionamientos hacia la estructura del fútbol argentino: "Está roto. Los torneos premian más el azar que el mérito"

Por otro lado, hizo un largo descargo en su cuenta de X en el que critica el formato y cómo afecta en el rendimiento de los equipos argentinos en el plano internacional.

En diálogo con Urbana Play, el dirigente también apuntó contra la representación dentro de la AFA y marcó diferencias con otros clubes: "El Comité Ejecutivo de la AFA lo integran seis o siete equipos y Racing no está"

Y, ante la posibilidad de que el presidente de Racing reciba una sanción por sus declaraciones posteriores al partido, sostuvo: "¿Sanción? Si no hay libertad de expresión estamos peor de lo que pensamos".

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Racing