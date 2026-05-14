Nueva Zelanda anunció a los convocados para jugar el Mundial 2026: mirá el impresionante video

Con la presencia de Chris Wood como máximo emblema, el seleccionado de Nueva Zelanda ya tiene a sus 26 jugadores que disputarán el venidero Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A falta de un mes par que la pelota comience a rodar de forma oficial en la máxima competencia a nivel fútbol, Darren Bazeley, entrenador de los oceánicos, no dudó y dio a conocer a los players que lo representarán en la competencia.

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Chris Wood es uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Selección de Nueva Zelanda. Delantero y capitán de los "All Whites", debutó con la selección mayor en 2009 y se convirtió en el máximo goleador histórico del país, superando los 45 goles internacionales. Además, ya alcanzó las 88 presencias con la camiseta neozelandesa, quedando entre los jugadores con más partidos disputados para su selección.

Wood fue pieza clave en las Eliminatorias de Oceanía rumbo al Mundial 2026. Su experiencia en la Premier League y su capacidad goleadora lo transformaron en el gran referente ofensivo del equipo. También disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Todos los jugadores citados por el entrenador de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo 2026.

¿Contra quién juega Nueva Zelanda en el Mundial?

Los All Whites integran el Grupo G de la competencia. Debutarán el 15 de junio contra Irán; seis días más tarde se medirán ante Egipto y cerrarán su participación frente a Bélgica, el 27.

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