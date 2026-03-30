Chile, que mirará el Mundial 2026 por TV, fue goleado y humillado por Nueva Zelanda

Sin Mundial 2026, con una profunda crisis futbolística a nivel Selección y goleado. Este es el presente de Chile, que cayó 4-1 ante Nueva Zelanda en el Eden Park en el segundo partido de la FIFA Series 2026, con una actuación que combinó errores defensivos, expulsión temprana y una total falta de reacción ante el vendaval local.

Los oceánicos, clasificados para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, venían de perder 2-0 ante Finlandia en el mismo torneo, pero aprovecharon cada desatino chileno y se quedaron con un triunfo histórico que cortó una racha de ocho partidos sin ganar.

El partido se complicó para los trasandinos a los 27 minutos, cuando Darío Osorio vio la tarjeta roja y dejó al equipo con 10 hombres. Cuatro minutos después llegó el gol de Kosta Barbarouses y, antes del descanso, Elijah Just amplió la ventaja con un remate que fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego y terminó siendo validado.

A los 14 minutos de la segunda parte, Jesse Randall apareció completamente solo frente al arco después de que el balón recorriera toda el área chilena sin que ningún defensor reaccionara y, a los 26, Ben Waine, marcó el 4-0 parcial para Nueva Zelanda.

Con todo definido, el descuento de Chile llegó desde los pies del ex River, Gonzalo Tapia, quien maquilló el resultado. Lo cierto es que Nueva Zelanda se quedó con un triunfo histórico que pone en evidencia las serias dificultades que atraviesa "La Roja" que, a pocos meses del inicio del Mundial 2026, no participará una vez más del torneo más importante.