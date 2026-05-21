Intentó evadir un control policial y volcó: fue detenido con un millonario contrabando de figuritas del Mundial

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue detenido en la provincia de Mendoza luego de volcar su vehículo en la Ruta Nacional N° 7, donde intentó evadir un retén de Gendarmería Nacional mientras transportaba un cargamento ilegal de álbumes y figuritas de la Copa del Mundo 2026 valuado en más de 17 millones de pesos.

El implicado, que conducía bajo los efectos del alcohol, había ingresado la mercadería de contrabando desde Chile.

El auto fue demorado en un operativo de rutina





El hecho se desencadenó en el puesto de verificación vial de Punta de Vacas, bajo la jurisdicción del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional. Los uniformados divisaron un Ford Focus que transitaba con las luces apagadas. Al recibir la orden de detener la marcha, el conductor omitió la voz de alto, embistió la estructura del control y emprendió la fuga a alta velocidad.

Tras una persecución que se extendió por varios kilómetros, el automovilista perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina, quedando atrapado en el habitáculo.

Luego de ser rescatado por el personal de la fuerza de seguridad, los exámenes de alcoholemia confirmaron que el sujeto presentaba un elevado dosaje de alcohol en sangre. Al proceder a la requisa del automóvil siniestrado, los agentes hallaron una gran cantidad de cajas que contenían los ejemplares oficiales y miles de paquetes de figuritas del certamen ecuménico, elementos que carecían del correspondiente aval aduanero para su introducción al país.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino de forma inmediata en la causa, disponiendo la constatación del domicilio del involucrado, la revisión de sus antecedentes penales y la emisión de una alerta ante la Dirección Nacional de Migraciones.

El conductor permanece alojado en la Comisaría 23 en carácter de detenido, mientras que el automóvil y el cargamento apócrifo fueron incautados y puestos a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La maniobra delictiva coincide con el reciente lanzamiento al mercado del coleccionable del Mundial 2026, el cual presenta este mes un incremento considerable en sus valores comerciales en comparación con la edición anterior de Qatar 2022. En los puntos de venta oficiales de Argentina, el valor de venta al público se ubica en $15.000 por cada álbum, en tanto que cada sobre de figuritas se comercializa a $2.000.