Asesinaron a balazos al conductor de una camioneta y por el crimen buscan a tres sospechosos

El conductor de una camioneta, de 54 años, fue asesinado por tres individuos, quienes lo agredieron a balazos, en un confuso suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron sin robar objetos de valor y son buscados intensamente por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Juan Huaygua Luanca.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente lesionada en el cruce de Cacique Telomian Condie y Primero de Mayo.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron herido al hombre, que yacía en el habitáculo de una camioneta Renault Duster, con el dominio finalizado en MC.

A la víctima se la llevó, de urgencia, al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde finalmente perdió la vida.

Heridas mortales





Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo, a la vez que incautaron, dentro del vehículo, bolsos que tenían prendas de vestir.

Como consecuencia de lo acontecido, los investigadores dialogaron con un individuo, de 52 años, quien sostuvo que se hallaba junto a Huaygua Luanca, oportunidad en la que aparecieron en escena los tres delincuentes, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta cuatro por cuatro blanca.

Uno de los sujetos intentó abrir la puerta delantera izquierda de la Renault Duster, pero al no conseguir el objetivo, efectuó un disparo, que hirió mortalmente al hombre.

Con rapidez, los atacantes huyeron y se escondieron en las calles del vecindario.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los autores del asesinato.

Intervino en la causa penal la doctora Verónica Cifarelli, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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