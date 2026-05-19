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Martes, 19 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDA

Capturaron a motoquero que asesinó a hombre a balazos en la puerta de su vivienda

El caso había ocurrido a principios de mayo, en el sur del territorio bonaerense.

Fernando Vázquez

Un motoquero, de 20 años y que era buscado por asesinar a balazos a un hombre en la puerta de su vivienda, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales. El suceso se había registrado a principios de mayo en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que al individuo se lo requería por el crimen de la víctima, identificada, en forma oficial, como Gustavo Daniel Brecciaroli, de 31 años.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó apresado en el cruce de Tucumán y Garay, en un procedimiento realizado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora María Constanza Mandagarán, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 del departamento judicial marplatense.

Agresión mortal a disparos

Trascendió que el hecho se produjo el 3 de mayo, cuando el sospechoso agredió a disparos a Brecciaroli en Los Talas al 4600.

Al aprehendido lo alojaron en la Unidad Penitenciaria N° 44, situada en la localidad de Batán.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio agravado".

Por F.V.

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