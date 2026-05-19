Capturaron a ladrón que baleó a joven y a playero de estación de servicio

Un ladrón, que había participado en un asalto en el que resultaron heridos de bala un hombre y el playero de una estación de servicio, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense. Ya suman tres los apresados por este suceso.



Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo, de 19 años y apodado Pepe, formalmente se lo sindica de haber sido autor de los disparos que impactaron en las víctimas, identificadas como Gonzalo Castrovillari, de 33 años, y Urien Pérez Martínez, de 38.



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Según agregaron los informantes, al malviviente se lo capturó en la villa Jardín y como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio en grado de tentativa".

Así fue el hecho

Este hecho se produjo el 12 de febrero en el cruce de Eva Perón y Remedios de Escalada, cuando balearon a Castrovillari para sustraerle una motocicleta Kawasaki de 700cc, con el dominio finalizado en TXP, oportunidad en la que uno de los disparos lesionó a la otra víctima, que se desempeñaba como playero en una estación de servicio, situada a 10 metros.

A las víctimas se las condujo, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Evita y los médicos del establecimiento certificaron que Castrovillari presentaba dos impactos de arma de fuego en la espalda, mientras que Pérez Martínez había sido alcanzado por un certero proyectil en la región torácica.

Dos aprehendidos

Como consecuencia de lo acontecido, el 11 de marzo los investigadores habían aprehendido a dos sospechosos, de 21 y de 19 años, aunque por "Tenencia de arma de guerra y encubrimiento", ya que en su poder se incautaron un pistolón Rexio 45 (que tenía pedido de secuestro porque había sido robado), una pistola Bersa 40 con la numeración limada, varias municiones y dos aparatos de telefonía celular.