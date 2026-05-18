Atraparon a banda de dealers dedicada a la venta de cocaína y de marihuana
Estos procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde las autoridades policiales apresaron a siete integrantes de la gavilla. EXCLUSIVO.
Siete integrantes de una banda de dealers fueron detenidos por los pesquisas policiales como saldo de cinco allanamientos realizados en el norte del conurbano bonaerense.
Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los implicados son tres individuos 24, 27 y 16 años, y cuatro mujeres (dos de ellas de 29 años, y las restantes de 48 y 45).
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Según agregaron los informantes, los procedimientos estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Temática de Drogas de los tribunales de la zona.
Trascendió que las diligencias se llevaron a cabo en fincas situadas en los barrios La Esperanza, Cafrune, El Prado y Las Mascotas.
Requisas
En las requisas, los investigadores consiguieron incautar 79 dosis de cocaína, numerosos cogollos de marihuana (escondidos en bolsas, frascos y en una caja de zapatos), un revólver Smith y Wesson 32 largo, una pistola Browning 7.65, elementos utilizados para fraccionar los estupefacientes, cinco balanzas de precisión y varios aparatos de telefonía celular.
Por F.V.
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