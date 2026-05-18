Atraparon a banda de dealers dedicada a la venta de cocaína y de marihuana

Siete integrantes de una banda de dealers fueron detenidos por los pesquisas policiales como saldo de cinco allanamientos realizados en el norte del conurbano bonaerense.



Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los implicados son tres individuos 24, 27 y 16 años, y cuatro mujeres (dos de ellas de 29 años, y las restantes de 48 y 45).

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Según agregaron los informantes, los procedimientos estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Temática de Drogas de los tribunales de la zona.

Trascendió que las diligencias se llevaron a cabo en fincas situadas en los barrios La Esperanza, Cafrune, El Prado y Las Mascotas.

Requisas

En las requisas, los investigadores consiguieron incautar 79 dosis de cocaína, numerosos cogollos de marihuana (escondidos en bolsas, frascos y en una caja de zapatos), un revólver Smith y Wesson 32 largo, una pistola Browning 7.65, elementos utilizados para fraccionar los estupefacientes, cinco balanzas de precisión y varios aparatos de telefonía celular.

Por F.V.

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