La familia de Ángel López reclama que el cuerpo del niño sigue en la morgue: "Cada día duele más"

A más de un mes de la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia, Chubut, la familia del nene de cuatro años volvió a manifestarse públicamente por el avance de la causa judicial y aseguró que el cuerpo del menor todavía está en la morgue.

La confirmación llegó de parte de Lorena Andrade, pareja del papá Ángel, quien publicó un fuerte video en redes sociales. En medio del dolor por un fallecimiento que todavía es investigado por la Justicia, el caso sumó en las últimas semanas una novedad clave.

Sucede que una pericia médica estableció que la causa del fallecimiento habría sido una neumonía bilateral. Ese resultado forma parte de las últimas actuaciones incorporadas a la causa.

La querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, rechazó esa conclusión. Sostiene que existen elementos que indicarían maltrato y abandono, por lo que reclama la detención de los funcionarios públicos que estaban a cargo de la guarda del menor.

El sentido mensaje de la madrastra de Ángel López, a más de un mes de su muerte





Entre lágrimas, Lorena contó que intenta retomar de a poco algunas actividades cotidianas, pero reconoció que la situación "cada día duele más". También contó que, junto a familiares y allegados, estuvieron colocando carteles en reclamo de justicia por el niño.

"A nosotros nos cuesta día a día salir", expresó al inicio del mensaje, difundido por el portal ADN Sur, donde además denunció que algunos de esos afiches fueron destruidos. "Duele que rompan su imagen", sostuvo.

La mujer aseguró que su entorno está convencido de que Ángel "fue asesinado" y cuestionó la falta de respuestas sobre otras personas que, según su mirada, tendrían responsabilidad en el hecho.

A más de un mes de la muerte de Ángel López, Lorena Andrade confirmó que el cuerpo del nene sigue en la morgue.

"No estamos teniendo ninguna respuesta de los que faltan", afirmó, y pidió que sean apartados de sus cargos y detenidos distintos profesionales y funcionarios vinculados al cuidado del menor.

Luego, Andrade expresó su indignación porque el cuerpo del niño todavía no fue entregado. "Hasta el día de hoy no podemos tenerlo", lamentó.

"Lo mandaron a morir, a que lo asesinen"





La mujer aseguró que, a su entender, existen elementos que permitirían avanzar sobre otras personas presuntamente vinculadas al caso. En ese sentido, remarcó: "Tenemos audios, tenemos papeles, tenemos informes, tenemos charlas de WhatsApp, tenemos todo".

También apuntó contra quienes intervinieron en decisiones relacionadas con la situación del menor y expresó una de las frases más duras de su descargo. "Lo mandaron a morir, lo mandaron a que lo asesinen, lo mandaron a pasar frío, a que lo golpeen, a que pase hambre", sostuvo.

En otro tramo, insistió con su pedido de detención para quienes considera responsables. "Necesito saber que ellos están presos y no calentitos en su casa", reclamó.

Lorena habló del impacto emocional que atraviesa la familia y de la dificultad para continuar con la rutina diaria. "Ya sabemos que tenemos que seguir, pero cada vez duele más", cerró.

Hasta ahora, la causa se venía analizando desde dos líneas principales de investigación. Una apuntaba a posibles situaciones de maltrato, a partir de la detección inicial de 22 hematomas internos que habrían encendido las alarmas sobre un posible contexto de violencia sostenida.

La otra hipótesis estaba vinculada a posibles responsabilidades del Estado. En ese punto, se puso la atención sobre la decisión del juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica, pese a advertencias previas del entorno del niño y presuntas expresiones del propio menor sobre su deseo de no regresar a ese hogar.

Con la incorporación del diagnóstico de neumonía como posible causa de muerte, la fiscalía deberá definir si hubo responsabilidad por abandono o negligencia por no haber brindado atención médica a tiempo.

En caso de confirmarse que se trató de una muerte de origen natural, el expediente podría derivar en el sobreseimiento de los imputados.