Confirmaron la sentencia a prisión perpetua del podólogo que envenó a su marido para quedarse con su fortuna

La Justicia confirmó este viernes la pena de prisión perpetua para el podólogo Guillermo Germán Berjeli por causar la muerte de su esposo Roberto Alonso Guzmán Jaque usando suero envenenado para quedarse con una herencia millonaria.

Esta medida fue adoptada por Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal tras considerar que la manipulación del suero "tenía el claro propósito de causar la muerte de su cónyugue".

Guillermo Germán Berjeli fue condenado a prisión perpétua.

Berjeli de 48 años había reemplazado los sachets de suero por otros que contenían metanol y etilenglicol, entre otros metales pesados que provocaron el fallecimiento de Guzmán Jaque, el 12 de enero de 2020 como consecuencia de un cuadro de acidosis metabólica e insuficiencia renal.

Cómo fue el caso del podólogo envenenador

El podólogo había sido registrado por las cámaras de seguridad de un sanatorio privado del barrio de Recoleta, ingresando en varias oportunidades a la habitación donde estaba internado su cónyugue e intercambiaba el suero por otros adulterados que ingresaba en una mochila.

Enfermeros del centro de salud confirmaron que los deterioros de Guzmán Jaque coincidían con los momentos posteriores a los que se veía a Berjeli, y estas secuencias fueron claves para determinar la culpabilidad.

Tras el falliecimiento de la víctima, el podólogo habría realizado todos los trámites para cremar el cuerpo y que el envenenamiento sea descubierto mediante la realización de una autopsia.

Según consta en la investigación y el juicio posterior, el profesional habría realizado estas maniobras para acceder a una herencia, debido a que contaba con un departamento en Chile valuado en cerca de 200 mil dólares, cuentas bancarias, fondos de inversión y seguros de vida.

En su momento, Berjeli pudo acceder a un seguro de vida valuado en 70.000 pesos pero no a la herencia completa debido a que el matrimonio igualitario no era aceptado en Chile durante esos años.