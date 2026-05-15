Detuvieron a sicario paraguayo acusado de intentar asesinar a su ex esposa, al marido y a un vecino

Un sicario, de 40 años y de nacionalidad paraguaya, fue detenido el jueves acusado de intentar asesinar a cuchilladas a su ex esposa, a la actual pareja de la mujer y a un vecino. El suceso se había registrado en enero de 2025 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado luego de ser interceptado a escasos metros de una propiedad situada en calle 881 al 1400, en el Barrio La Paz.

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Según precisaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas que habían sido impartidas por Federico José Pagliuca, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales locales.

El hecho investigado se produjo el 2 de enero de 2025 en Gustavo Adolfo Bécquer al 700, casi en el cruce con Lisandro de la Torre, cuando el acusado atacó mediante arma blanca a su ex esposa, al actual marido de la mujer y a un vecino del lugar que pretendió defender a dichas víctimas.

Antecedentes

Consta en el expediente que el sospechoso también era requerido por Interpol a raíz de un asesinato, perpetrado en la modalidad de sicario el 17 de enero de 2007 y que aconteció en territorio paraguayo.

Interviene en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción.

Por F.V.

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