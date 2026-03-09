Capturaron a un presunto sicario narco peruano: lo buscaban por dos asesinatos

Un presunto sicario narco peruano, sindicado de haber sido autor material de dos asesinatos, y otros dos delincuentes de esa misma nacionalidad, fueron detenidos por los pesquisas policiales al hallarse sospechados de integrar una banda dedicada a vender cocaína y paco, en el sur del conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el supuesto sicario, de 33 años y conocido con el apodo de Chino, resultó apresado el fin de semana por servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de dicha zona, quienes lo interceptaron mientras se movilizaba a bordo de un Chevrolet Prisma gris, con el dominio finalizado en 146, y en base a directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción.

Según agregaron los informantes, el sujeto era requerido por la muerte de George Edrihs Lima Flores, peruano, de 22 años.

Tal lo publicado en aquel momento en exclusiva por cronica.com.ar, el muchacho resultó agredido a disparos el 7 de mayo de 2025, en el cruce de Irala y Madrid, y cuando se desplazaba en un Fiat Cronos con la patente terminada en SZ, oportunidad en la que también sufrió heridas su acompañante, llamada Luciana, de 21.

A su vez, de acuerdo a los trascendidos, al malviviente se lo buscaba por ser considerado uno de los homicidas de Héctor Morán de La Cruz, apodado El 28, y de herir a Andrés Paredes Castillo, alias Lelo, el 12 de mayo de 2019.

Héctor Morán De La Cruz era hermano del famoso capo narco peruano César Morán De la Cruz, conocido como El Loco César.

Además, consta en el mencionado expediente que uno de los hermanos de Chino está vinculado al asesinato a disparos de Daniel González, de 52 años, acontecido el 16 de agosto de 2025, en Los Andes al 5400, en la esquina con 179, en el sur del conurbano.

En base a los datos aportados al sumario, los integrantes de la D.D.I., secundados por miembros de la Policía de la Ciudad, realizaron tres allanamientos en distintas fincas, situadas en Einstein al 500, en el barrio porteño de Nueva Pompeya; en la manzana N° 118 de Villa 31, en Retiro (donde se encontraron restos humanos); y en 167 Bis, entre pasaje 167 Bis y arroyo Las Piedras, en el sur del Gran Buenos Aires.

Gracias a las requisas fueron incautados cocaína, pasta base, anotaciones, documentación, una pistola Taurus PT92 nueve milímetros con la numeración limada, un silenciador, un chaleco antibalas, municiones de distintos calibres y cuatro aparatos de telefonía celular.

Los otros capturados por los uniformados son dos hombres peruanos, de 33 años.

