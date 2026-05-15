Detuvieron a mujer buscada por "entregar" a su ex novio que fue asesinado por banda de falsos policías

Una mujer fue detenida el jueves en Tucumán acusada de haber "entregado" a su ex novio, para que los integrantes de una banda de falsos policías lo asesinaran a balazos. El suceso, que en su momento publicó cronica.com.ar, se registró en abril en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a este medio que la sospechosa era requerida debido al crimen de Marcos Nahuel Varas, de 30 años, perpetrado el 18 de abril.

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Según indicaron los informantes, a la implicada se la apresó al ser hallada en un negocio de venta de cosméticos, situado en San Juan al 4600, casi en el cruce con Olegario Andrade, en la capital de esa provincia norteña, y el cual resulta ser propiedad de una hermana de la prófuga, de 49 años.

Las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona en la que se perpetró el asesinato, con el apoyo de los miembros de la División Homicidios de la policía tucumana.

Los antecedentes de la víctima

Varas, que residía a escasos metros del lugar del crimen, era un ex convicto que tenía diversos antecedentes penales y que, el 6 de marzo de 2024, había recuperado la libertad tras estar alojado en la Unidad Penitenciaria N° 29 de Melchor Romero (considerada de máxima seguridad).

A la aprehendida se le incautó un aparato de telefonía celular, estableciéndose además que, en la noche del 18 de abril, había viajado, en un micro de larga distancia, con destino a la localidad tucumana de Yerba Buena.

La hipótesis del crimen

Hasta el momento, se cree que el motivo del asesinato estaría vinculado a la sustracción de una suma de dinero que Varas habría cobrado en una indemnización debido a un accidente de tránsito. Al respecto, los investigadores sospechan que la involucrada había sido novia de la víctima y que la habría "entregado" a los criminales, a quienes les habría aportado detalles para que llevaran a cabo la ejecución y que incluso era la actual pareja de uno de los homicidas.

De acuerdo a lo difundido en aquel momento, el hecho se produjo cuando el hombre se hallaba junto a varias personas en la esquina de Díaz Colodrero y Florida. En dichas circunstancias, arribaron al lugar cuatro delincuentes, quienes se movilizaban armados y encapuchados a bordo de un Peugeot 308 negro y que argumentaron ser funcionarios policiales.

Consta en el expediente que los asaltantes golpearon a Varas, a quien de inmediato le efectuaron un disparo a escasa distancia; mientras que a otro hombre, de 33 años, lo atacaron a culatazos y lo lesionaron en el cuero cabelludo. Luego, los atacantes escaparon en el vehículo.

Heridas mortales

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron luego el cuerpo y lograron determinar que presentaba un certero impacto de bala en la región del cráneo.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", Germán Camafreita Steffich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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