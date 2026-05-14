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Jueves, 14 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
NARCOTRÁFICO

Detuvieron a un preso que tenía colocada pulsera electrónica y lideraba una banda de dealers

El operativo se realizó en la zona norte del Gran Buenos Aires. El grupo delictivo vendía cocaína y marihuana. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un preso, a quien se lo monitoreaba con una tobillera electrónica, fue detenido por los pesquisas policiales al comprobarse que lideraba una banda de dealers dedicada a la venta de cocaína y de marihuana. El procedimiento se realizó en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 22 años, resultó apresado al igual que tres de sus cómplices, de 40, 38 y 31.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias se realizaron en una finca situada en pasaje Alegría al 100, en el Barrio San Jorge, y las mismas estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito.

La requisa en la vivienda

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar 56 dosis de cocaína, 60 envoltorios con marihuana, dos pistolas que tenían las numeraciones limadas (una Bersa 3.80 y una Taurus PT nueve milímetros), diversas municiones, una balanza de precisión y elementos utilizados frecuentemente para el fraccionamiento de las drogas.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el cabecilla de esta organización tenía colocada una tobillera electrónica desde noviembre 2025 en un sumario abierto por venta de sustancias estupefacientes.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Drogas perteneciente a los tribunales de esa jurisdicción.

Por F.V.

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