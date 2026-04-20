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Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
NARCOTRÁFICO

Atraparon a dealers que usurpaban viviendas para usarlas en la venta de drogas

Los procedimientos se realizaron en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde se apresó a siete sospechosos.

Fernando Vázquez

Siete integrantes de una banda de dealers, que usurpaban viviendas para vender cocaína y marihuana, fueron detenidos por los pesquisas policiales como saldo de cinco allanamientos realizados en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son cuatro individuos, de 37, 23, 20 y 34 años; y tres mujeres, de 20, 27 y 30.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, las mencionadas diligencias se llevaron a cabo en el Barrio La Perla, situado en el cruce de México y Alfonsina Storni, y estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Trascendió que, en las requisas, se incautó cocaína, marihuana, una tijera con restos de sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, recortes de nylon para el fraccionamiento de las drogas, un morral que tenía la suma de 63.000 pesos en billetes de baja denominación y un aparato de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las diligencias comenzaron a raíz de al menos seis episodios de esta naturaleza (dos ellos ocurridos en octubre y en diciembre de 2025, y los restantes en febrero de 2026).

Intervinieron en la causa penal los fiscales Emiliano Gabriel Buscaglia y Leandro Nicolás Ventricelli, de las Unidades Funcionales N° 5 y N° 12, y los Juzgados de Garantías N° 2 y 3, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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