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Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
PRESUNTA VENGANZA

Cuatro falsos policías encapuchados mataron a un joven de un balazo en la cabeza

El caso ocurrió en la zona norte del Gran Buenos Aires y la víctima fatal era un muchacho de 30 años. Los policías buscan a los criminales.

Fernando Vázquez

Cuatro falsos policías encapuchados asesinaron a un joven, a quien agredieron disparándole un balazo en la cabeza. El crimen se registró en el norte del conurbano bonaerense y los malvivientes, además, hirieron a golpes a un hombre de 33 años. Los criminales, que habrían actuado en una presunta venganza, fugaron en un coche y son buscados de manera intensa por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Marcos Varas, de 30 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció el viernes, pero que se conoció este lunes, se produjo cuando el muchacho y el otro hombre se hallaban junto a varias personas en el cruce de Díaz Colodrero y Florida.

Trascendió que, en dichas circunstancias, arribaron al lugar los marginales, quienes se movilizaban encapuchados a bordo de un Peugeot 308 negro y que argumentaron ser efectivos policiales.

Violenta agresión

Consta en el expediente que los delincuentes golpearon a Varas, a quien de inmediato le efectuaron un disparo a escasa distancia; mientras que a la otra víctima la atacaron a culatazos y la lesionaron en el cuero cabelludo.

Con rapidez, los hampones fugaron en ese vehículo.

Heridas mortales

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron luego al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el cráneo.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 3ª y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona, con el apoyo del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los autores del asesinato.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Germán Camafreita Steffich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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