Un mes del crimen de Ángel López: cómo sigue la causa contra su madre y el padrastro

Este martes 5 de mayo se cumple un mes de la muerte de Ángel López, el nene de 4 años golpeado hasta la muerte en Comodoro Rivadavia, Chubut, la investigación sigue su curso en busca del esclarecimiento del caso.

Su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michel González, permanecen detenidos con prisión preventiva de seis meses, imputados por "homicidio agravado por alevosía y ensañamiento".

La investigación aún no tiene novedades oficiales desde el 15 de abril. Los forenses aguardan un estudio complementario de la retina que será determinante para consolidar el diagnóstico de síndrome del sacudón y precisar la causa de muerte.

La autopsia confirmó que Ángel sufrió al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo, una hemorragia cerebral y edema difuso con herniación.

El mecanismo identificado es el síndrome del sacudón: el cerebro del nene impactó repetidamente contra el cráneo al ser sacudido con violencia, lo que provocó daño neuronal irreversible y la muerte.

El informe también registró tres lesiones antiguas no relacionadas con el deceso, que apuntan a un historial previo de violencia. Además, la querella del padre biológico, Luis Armando López, denunció que los acusados intentaron incinerar ropa del niño para destruir pruebas.

Ángel, el nene que habría sido asesinado por su madre y su padrastro.

La marcha y el reclamo de justicia





Para este martes a las 20:00, la familia paterna convocó a una movilización en la Escuela N° 83, Avenida Rivadavia 745. "Lo hacemos con el corazón en la mano, con dolor y con amor", escribió Lara Millán, hijastra del padre de Ángel.

Los afiches pegados en el centro de Comodoro también apuntan contra los funcionarios que avalaron la revinculación del nene con su madre. La familia exige cadena perpetua para los acusados y para quienes habilitaron ese regreso.

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