Giro inesperado en el Caso Ángel: una pericia médica revela que el niño de 4 años murió por neumonía

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años cuyo fallecimiento conmocionó a la provincia de Chubut, dio un vuelco radical. Según los últimos informes periciales incorporados al expediente, el menor no habría fallecido a causa de agresiones físicas, sino como consecuencia de un cuadro de neumonía bilateral.

Este nuevo escenario pone en jaque la teoría inicial del Ministerio Público Fiscal. Hasta el momento, la acusación se centraba en un presunto homicidio derivado de maltratos reiterados, apoyada en una autopsia preliminar que mencionaba múltiples lesiones internas en la zona craneal.

El niño tenía apenas cuatro años.

Fuentes judiciales confirmaron que los resultados de las pericias histopatológicas -estudios complementarios más profundos que la autopsia inicial- determinaron que el deceso fue provocado por una infección respiratoria aguda que no recibió tratamiento oportuno.

Así, el informe técnico descarta ahora que un traumatismo provocado por terceros haya sido la causa directa de la muerte.

Cabe recordar que, bajo la anterior premisa de violencia física, la Justicia dictó la prisión preventiva para la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado, situación que ahora podría ser revisada por sus defensas a la luz de las nuevas evidencias.

El impacto de este giro es profundo. Si bien la Fiscalía apuntaba a un rol activo de los adultos en supuestas agresiones, el nuevo diagnóstico traslada el foco de la investigación hacia una posible omisión de cuidados o negligencia médica, en lugar de un ataque directo.

En las próximas horas se espera que las partes soliciten nuevas audiencias para determinar si, ante la caída de la hipótesis del homicidio por golpes, se mantienen las medidas de coerción sobre los imputados o si la carátula de la causa sufre una modificación sustancial.