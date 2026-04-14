¡EXCLUSIVO! El papá de Ángel, tras la imputación de la madre y su novio: "Que se pudran en la cárcel"

"La indignación es total porque este tipo dijo que aplicaba correctivos. Cómo le puede aplicar a cualquier niño. Nosotros jamás le tocamos un pelo al nene. Mi hijo era un chico que se portaba bien, si vos le hablabas él hacía caso", dijo en exclusivo a Crónica Luis López el papá de Ángel a la salida de tribunales.

"No son capaces de mirarme ni dos segundos a la cara. Los defensores me conocen, saben que siempre fui con pruebas. Con la mirada uno nota si son culpables o no", sostuvo el papá que no pudo evitar gritarles "asesinos" en la audiencia.

"Lo único que quería era saltar ahí y romperlo todo. Me calmé porque estaba el juez. Mi pareja y mi abogado que me contienen. Me dieron la fuerza para que no explote. Cuando escuché que le daban correctivos", recordó.

La madre del nene, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, quedaron detenidos. "Él pidió todo. Por poco un hotel. Mi hijo está en una tumba y él qué quiere que le lleven delivery. Ahí adentro tienen seis meses para que le de correctivos", ironizó Luis.

En cuanto a que su ex lloró en la audiencia, consideró: "Ella lloraba porque ya sabía lo que se está viniendo, que se va a ir a la cárcel. Son la misma mier.. los dos y los dos tienen que ir a perpetua. Ella por incentivar esa violencia".

"Al nene lo dejaban en una pileta con agua podrida desde el mediodía hasta la noche. En Comodoro hace frío y para los chicos el agua de afuera se enfría muy rápido. Son unos mangas de asesinos", sostuvo.

"Yo todavía no perdí a mi hijo. Todavía no caigo. Pienso que abrir la puerta", dijo con angustia y agregó: "Me contiene mi pareja y mi hijo desde allá arriba me da fuerzas para buscar Justicia. Mi hijo en la audiencia estaba a mi lado, sabía que si me mandaba alguna macana también iba estar ahí. Solamente quería reventarlo todo".

"Ángel no era un nene que traía problemas. Yo le decía 'Ángel no hagas eso' y lo dejaba antes de cruzar la calle venía, 'Ángel dame la mano' y venía. No era un nenito que no te hacía caso, él hacía caso porque era bueno", recordó.

En cuanto a quienes decidieron la revinculación de la mamá con su hijo, reclamó: "Los funcionarios judiciales van a cumplir cárcel. Tienen que cumplir lo mismo que ufrió mi hijo. Quiero saber por qué no hicieron bien su trabajo. La psicóloga es culpable del asesinato de mi hijo porque ella mintió en los informes".

Cuando su ex mujer se fue a vivir a Córdoba, Luis afirmó: "Ella agarró sus cosas y chau. Y para mí fue una alegría. Fueron esos cuatro hermosos años que viví con mi hijo. Ella no le quería al nene".

Luis no soltó el juguete de Spider-Man: "Este era el preferido, lo llevaba por todos lados".

"Si yo sabía que iba a pasar esto, yo lo hacía. Yo agarraba y me iba, no me importaba nada, me sacaba a mi hijo y me iba para otro lado. Hoy me arrepiento de eso", se lamentó.

"Que se pudran en la cárcel, que paguen lo que tienen que pagar", reclamó Luis y mencionó haber sufrido episodios de violencia por parte de su ex pareja, pero señaló que en su momento no se animó a denunciar porque sentía que no le tomarían en serio la denuncia por ser hombre.