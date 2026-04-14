Declaró el padrastro de Ángel López: "Somos inocentes y también queremos saber qué le pasó"

Maicol González, el hombre señalado por la Justicia de Comodoro Rivadavia como el autor de una paliza mortal, rompió el silencio ante el Tribunal: "Nosotros somos inocentes".

El padrastro de Ángel, el nene de cuatro años que llegó sin vida al hospital, habló en la audiencia de acusación. El relato de González buscó instalar la duda, asegurando que junto a la madre del nene, Mariela Altamirano, estuvieron acompañándolo en todo momento.

"Nosotros también queremos saber qué le pasó", añadió el acusado. El informe forense describe que el nene tenía al menos 20 golpes detectados en la zona de la cabeza, impactos que terminaron provocando el paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida. Los peritos sospechan que se encuentran ante un caso del "síndrome del niño maltratado".

"Nosotros somos inocentes", aseguró Maicol y agregó:"Nosotros también queremos saber qué le pasó", añadió.

En su testimonio, relató una secuencia doméstica que terminó en tragedia cuando, según sus palabras, notaron que el pequeño "dejó de roncar" y ya no tenía aliento.

El hombre buscó desmarcarse de las graves acusaciones de maltrato infantil que pesan sobre la pareja. "Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no", afirmó Altamirano, intentando minimizar las versiones que circulan en el barrio y en el expediente sobre golpes.

Molesto por la condena social, denunció que desde el primer día en el hospital se les negó el derecho a defensa y que las redes sociales los juzgaron de antemano.

Según el relato del padrastro, la madrugada del hecho transcurrió con normalidad hasta que se despertó para preparar el mate. Altamirano detalló que encontró al nene mojado por el pis y que, tras cambiarlo, el pequeño siguió durmiendo con su madre y su hermana bebé.

Fue en ese momento cuando, siempre según su versión, escucharon los ronquidos de Ángel y de repente el silencio absoluto. Desesperados, intentaron realizar maniobras de RCP y buscaron ayuda entre los vecinos antes de que llegara la ambulancia.

"En medio de la desesperación llamamos a la ambulancia, que empezó a hacerme preguntas, y yo les decía que vengan rápido, que dejen de hacer preguntas. Cuando confirmaron que estaban yendo, Mariela le hace RCP. Lo vestimos así nomás, le pusimos una campera y fuimos a ver si había algún vecino que pudiera llevarnos al hospital más rápido que la ambulancia", agregó.

Defensa





"A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias", se quejó ante el juez.

En su testimonio, insistió en que el entorno familiar se siente perseguido y que se encuentran incomunicados, sin poder ver a su otra hija, una bebé que quedó bajo resguardo mientras ellos enfrentan el proceso penal. Para el hombre, la situación es una injusticia basada en prejuicios y no en hechos.

Afuera del tribunal, vecinos, familiares y allegados del padre biológico de Ángel exigieron justicia con carteles y consignas que pedían la pena máxima para los responsables.



