Habló el fiscal del caso Ángel: "Habrá novedades próximamente"

El fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, dialogó este domingo con los medios, entre ellos con Crónica, y adelantó que "habrá novedades próximamente" en la causa por la muerte de Ángel López, un caso que conmueve a todo el país.

"Estamos todos trabajando. Estamos haciendo todo lo posible para esclarecer esto lo más rápido posible", aseguró Olazábal a Crónica a la salida de la fiscalía de la ciudad.

Asimismo, confirmó que ya recibieron un informe preliminar de la médica forense y evitó anticipar si las próximas medidas en el marco de la investigación serían las detenciones de la madre de Ángel, Lorena Altamirano, y de su pareja, Maicon González.

"Estamos trabajando. Es lo que les puedo decir por ahora para no entorpecer la investigación", indicó Olazábal al finalizar la improvisada rueda de prensa.

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