El abogado del padre de Ángel pidió la detención de la madre: "El cuerpito habla"

El abogado del padre de Ángel, el nene fallecido en Comodoro Rivadavia en extrañas circunstancias, solicitó la detención de la madre del menor de 4 años y de su pareja en el marco de la investigación.

En diálogo exclusivo con Crónica HD, el letrado querellante aseguró que "el cuerpito de Ángel habla" y que las pruebas de violencia son contundentes. Además, denunció presuntas irregularidades en el caso y apuntó contra decisiones previas de la Justicia.

Según explicó, tras analizar durante la noche el expediente, la querella sostiene una hipótesis basada en un contexto de violencia. En ese sentido, adelantó que el objetivo es avanzar con una acusación contra la progenitora, identificada como Mariela, y su pareja, Michael.

La madre del menor se habría ausentado cuando el niño tenía 11 meses y regresado más de dos años después. De acuerdo a la querella, su reaparición coincidió con un embargo por alimentos, tras lo cual habría impulsado denuncias por violencia de género contra el padre del niño para obtener medidas judiciales que derivaron en la restitución del menor.

Castillo sostuvo que estas presentaciones habrían sido utilizadas como una herramienta para modificar la situación de tenencia, y cuestionó el accionar judicial en ese proceso.

Pidió la detención de la madre de Ángel



En paralelo, confirmó que solicitaron la detención de ambos sospechosos al considerar que existe riesgo de fuga y falta de arraigo.

También mencionó como elemento relevante la situación de otro hijo de la mujer en la provincia de Misiones. Respecto a una bebé que actualmente se encuentra bajo el cuidado de la pareja investigada, el abogado consideró que su presencia no constituye un atenuante sino un factor de preocupación.

Sobre el padre del niño, Luis López, lo describió como "quebrado" por la situación. Asimismo, destacó el rol de su actual pareja, Lorena, en la crianza del menor.

En este punto, señaló que docentes del jardín al que asistía Ángel habrían advertido cambios en su conducta durante el proceso de revinculación con su madre, como irritabilidad, llanto frecuente y falta de interés en actividades.

Por último, el letrado indicó que este lunes a las 9 está prevista una reunión en fiscalía que podría resultar clave para el avance del caso.

La querella espera que entre el lunes y el martes se resuelva el pedido de detención, en base a las pruebas reunidas, entre ellas informes psicológicos previos y registros de presuntas amenazas.



