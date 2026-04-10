"Casa de tortura": el papá de Ángel describió la vivienda donde vivía el nene con su madre

Mientras la comunidad chubutense sigue conmovida por el crimen de Ángel López, su padre brindó un terrible testimonio sobre la vivienda donde vivía la víctima con su madre: "Mi hijo debió vivir un calvario porque él era re arisco con la limpieza".

En una entrevista con un medio televisivo, Luis López y su pareja Lorena, se mostraron indignados por las condiciones de la casa de Mariela, la madre del niño de cuatro años. "Nos da impotencia, porque Protección decía que Ángel tenía su dormitorio, que vivían bien. Es todo mentira, hay un pozo ahí en el medio", dijo la madrastra del menor.

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"Lo que me asombra es la suciedad que hay dentro de la casa. Mi hijo debió vivir un calvario porque él era re arisco con la limpieza. Si veía algo sucio iba y se enjabonaba. ¿Acá cómo hacía?, estaba lleno de pañales", señaló Luis.

"No sabíamos dónde vivía ni el jardín, tuvimos que recorrer todo para encontrar a qué jardín iba el nene. Menos sabíamos de esta casa de tortura que fue para Ángel", agregó el hombre entre lágrimas.

En esta vivienda vivía Ángel con su madre (X).

En tanto, Ángel vivió junto a su padre y la esposa, quienes mostraron cómo era la pieza en donde creció hasta el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia le dio la tenencia a la madre del chico: "Es humilde pero es limpia. La mamá se llevó sólo una mochila. Acá quedaron todos sus trabajitos del colegio, sus juguetes, su bici".

"La psicóloga decía que vivían bien, que se mantenía con el sueldo de los dos, la higiene es un asco, porque podés vivir de manera humilde pero ser limpio. Ángel vino todo marcado, todo picado. Ahora entendemos dónde vivía y por qué estaba así", expresó Lorena.

Por otra parte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer en qué circunstancias se dio la muerte del niño (ocurrida el 5 de abril pasado), las pericias indicaron la presencia de lesiones internas en la cabeza, y la muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio.

El padre de la víctima apuntó contra la madre y dijo que ella lo mató, e insistió en que había alertado reiteradas veces sobre la situación: "Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo'. Y dicho y hecho", aseguró. Finalmente, la madre del niño se defendió de las acusaciones: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué".



