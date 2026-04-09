La madrastra de Ángel responsabilizó a la mamá biológica del nene por su muerte: "Lo dejó en coma y se fue a dormir"

Ángel, el nene de 4 años que murió el lunes en Comodoro Rivadavia, todavía no tiene causa de muerte confirmada, pero mientras se aguardan los resultados de la autopsia, la familia paterna apunta directamente contra la madre biológica del menor.

Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, lanzó una fuerte acusación contra la madre del niño: "Esa señora asesina agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa", disparó en diálogo con la prensa.

"Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso", agregó en el mismo torno, en medio de la conmoción por la perdida del niño.

Lorena relató que Ángel fue criado por su padre desde que nació, ya que la madre se mudó a Córdoba al poco tiempo. Recién a principios de 2025 regresó a Chubut y reclamó la tenencia.

Según la madrastra, el niño "demostró que les tenía miedo" y no quería ir con ella, pero la Justicia provincial ordenó la restitución de todos modos.

"A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos", cuestionó Lorena.

Además, la mujer apuntó contra la pareja de la madre de Ángel, a quien señaló -sin pruebas hasta el momento- como posible responsable del maltrato: "El que cuidaba a Ángel era él, porque ella se iba a trabajar".

"El padre se hizo cargo de su hijo siempre. Tuvo que aprender todo", dijo entre lágrimas durante el velatorio, al que no asistió la madre biológica de Ángel.

La muerte del nene

Todo ocurrió el domingo en una vivienda de la ciudad. La madre del niño pidió ayuda cerca de las 7 de la mañana porque su hijo tenía problemas para respirar. Personal médico y policías llegaron al lugar y lo encontraron sin signos vitales. Tras maniobras de reanimación, lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó a las 8:35 y fue atendido en la guardia pediátrica. Falleció esa misma noche del lunes.

El Ministerio Público Fiscal tomó el caso a partir de una denuncia del padre y dispuso que el cuerpo fuera llevado a la morgue judicial. "Se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte, como también la responsabilidad de alguna persona", informaron en un comunicado oficial.



